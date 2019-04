Marta Rovira reivindica que votar a ERC es "radicalmente feminista"

Publicado 25/04/2019 13:43:01 CET

ERC destaca que sus listas tienen un 10% más de mujeres que lo que marca la ley

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reivindicado este jueves que votar a su partido es emitir un voto "radicalmente feminista" ya que han potenciado las listas cremallera para las próximas contiendas electorales, que implican un 10% más de mujeres que lo previsto por ley.

Así se ha expresado en un vídeo grabado en Ginebra, que se ha emitido en un acto del partido en la biblioteca Montserrat Abelló de Barcelona, junto a varias candidatas al Congreso y el Senado, en el que Rovira se ha dirigido a los votantes: "Tienes en tus manos un voto para votar claramente y radicalmente de una forma feminista".

Ha apostado por "erradicar la mirada patriarcal que está en todos lados" y también en la administración de Justicia, con sentencias donde la mujeres son doblemente victimizadas, en sus palabras.

NO SER "MERAS ESPECTADORAS"

"No existirá una república libre si no es una república de hombres y mujeres libres con todos los derechos", ha resaltado Rovira, que ha hecho hincapié en que ERC pone a mujeres en las listas para tomar decisiones y no ser meras espectadoras.

"Solo seremos capaces de tomar decisiones que integren a toda la sociedad si estamos todas", ha resaltado Rovira, que ha citado en su intervención como referentes a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y la exconsellera Dolors Bassa, juzgadas en el Tribunal Supremo por el proceso soberanista.

"REPÚBLICA FEMINISTA"

La candidata de ERC al Congreso Carolina Telechea ha destacado que "la república será feminista o no será", y ha asegurado que el feminismo institucional no es una utopía sino que es un deber.

Al preguntársele por qué ERC nunca ha presentado a una mujer como cabeza de lista en los comicios más relevantes --generales, autonómicas y barcelonesas--, se ha limitado a recordar "el compromiso con la feminización del partido" y que se trabaja en ello.

Ha destacado que en las listas municipales de ERC hay más de 5.000 mujeres y que han aumentado el número de mujeres que encabezan las listas, además de recordar que tienen una cincuentena de mujeres alcaldesas y que prevén duplicarlas el 26 de mayo.

La candidata ha considerado imprescindible seguir avanzando en las políticas de género, conciliación y en la igualdad de derechos, así como "romper con el estado heteropatriarcal".

Preguntada por las declaraciones de la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha acusado a Sánchez de instrumentalizar el dolor de las víctimas de violencia de género, Telechea ha lamentado que cuestione "el derecho de las mujeres constantemente".

PERMISO MATERNIDAD

Sobre su propuesta de ampliar el permiso de maternidad a seis meses, ha dicho que incidirán y trabajarán para que sea posible pero que no dependerá solo de ellos.

Ha dicho que ERC siempre quiere "mejorar y avanzar en el derecho de las mujeres", y que les gustaría que la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad fuera más rápida.