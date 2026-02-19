Marta Sánchez (Autcat) se incorpora como vocal a la Asamblea de la CEOE

Archivo - Marta Sánchez - AUTCAT - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat), Marta Sánchez Ugart, se ha incorporado como vocal a la Asamblea de la CEOE en representación de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA).

Cecot afirma este jueves en un comunicado que la incorporación de Sánchez "refuerza la presencia de la asociación catalana en el ámbito estatal y consolida su voz en defensa de los intereses del trabajo autónomo".

Sánchez ha asegurado que es una oportunidad para hacer escuchar la voz de los autónomos catalanes en la toma de decisiones, y que Autcat seguirá trabajando para que el sistema de cotización "sea justo, estable y adaptado a la realidad de los profesionales".

La presidenta de la entidad, que ya formaba parte de la junta directiva de ATA, priorizará proyectar el peso económico y social del medio millón de autónomos catalanes, trabajando por políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del colectivo.

Cecot también ha resaltado el posicionamiento "firme" de Autcat ante algunas problemas de los autónomos, desde el rechazo al incremento de las cuotas de autónomos hasta la defensa de un sistema de cotización en base a los ingresos reales.