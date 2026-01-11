Marta Villanueva (PSC) dice que la prioridad es "dar respuesta" a las personas sin hogar

La concejal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona Marta Villanueva. - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona Marta Villanueva ha asegurado que la prioridad del Ayuntamiento es "dar respuesta" a las necesidades de las personas sin hogar en la ciudad.

Lo ha dicho este domingo en declaraciones a la prensa durante la celebración de los Tres Tombs en sustitución del alcalde, Jaume Collboni, que se ha retrasado y no ha podido atender a los medios.

Villanueva ha señalado que la fase de alerta por frío está activada hasta el 13 de enero, pero que "se puede alargar" si lo requieren las condiciones climatológicas.

Ha explicado que antes de acabar el pasado año político dejaron "el trabajo avanzado" con los grupos y las entidades sociales, y ha señalado que el Ayuntamiento cuenta con presupuesto para dar respuesta a estas necesidades.

Ha emplazado al resto de grupos políticos a trabajar para mejorar las condiciones de las personas en situación de sinhogarismo.