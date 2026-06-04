Martí, Calvo, Freixa y Cuevillas se disputarán en primarias la candidatura de Junts en Barcelona

Archivo - El líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, en rueda de prensa este martes - JUNTS PER BARCELONA - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; la diputada en el Congreso Pilar Calvo; la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada Glòria Freixa, y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas se disputarán en un proceso de primarias encabezar la candidatura de Junts a la Alcaldía de Barcelona para las elecciones municipales de 2027.

En un comunicado este jueves, el partido ha explicado que la Comissió Municipal Territorial (CMT) de Junts ha proclamado las cuatro precandidaturas admitidas a participar en el proceso de primarias.

Los cuatro precandidatos deberán reunir avales, desde este viernes y hasta el 11 de junio, para poder continuar con el procedimiento de elección.

Una vez finalizado este plazo, la Comisión analizará el resultado de la recogida de avales y determinará el mecanismo definitivo para la elección de la candidatura, según lo establecido en el calendario aprobado por el partido.

Junts activó el lunes el proceso de elección del alcaldable con la constitución de esta Comisión, que es el órgano que se encargará de pilotar el proceso.