Martí (Junts) contrapone la figura del Papa con la "corrupción" y propaganda socialista

Archivo - El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha contrapuesto la figura del Papa León XIV con el "socialismo reinante en todos lados, Madrid, Generalitat y Ayuntamiento, caracterizado por la corrupción de los primeros, la resignación de los segundos y la falta de respuestas y mucha propaganda de los terceros".

Asimismo, el líder posconvergente ha celebrado como un "hito histórico" la visita del Pontífice a la capital catalana, al cual ha reconocido su liderazgo internacional que, según él, genera ilusión y esperanza, indica la formación en un comunicado este miércoles.

De este modo, ha afirmado que su valoración por la visita de Robert Prevost es doble: "Positiva por la visita del Papa, por lo que hemos visto hasta ahora, y muy negativa por el contraste con quien nos manda en nuestra casa", ha sostenido.