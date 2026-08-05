Martí (Junts) pide dignificar los módulos del servicio de salvamento de las playas de Barcelona

Archivo - Puestos de salvamento de la playa en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha reclamado al gobierno municipal una actuación "inmediata" para dignificar los módulos del servicio de salvamento de las playas de la ciudad.

Ha lamentado que el consistorio aplace hasta septiembre unas reformas que los socorristas "hace años que reclaman y que afectan a sus condiciones de trabajo en plena temporada de playas", informa el partido en un comunicado este miércoles.

Ha recordado que él mismo presentó en julio un ruego para acelerar estos trabajos y ha afirmado que los problemas derivados del mal estado de los módulos son "especialmente preocupantes, con la entrada de insectos, filtraciones o deficiencias de climatización".