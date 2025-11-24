Martín Blanco (PP): Jordi Pujol debe "someterse a la justicia, dejar de creer que puede ser impune"

El diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco en una rueda de prensa en la sede del PP catalán en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol "lo que debe hacer es someterse a la justicia, dejar de creer que puede ser impune ante la acción de la justicia y ante sus responsabilidades".

"Su obligación es rendir cuentas ante la sociedad", ha expresado en una rueda de prensa este lunes tras el inicio del juicio contra Pujol, sus 7 hijos y más de 15 presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal.

Martín Blanco ha criticado que "ha habido una parte de la clase política que se ha creído impune ante el Estado de Derecho, que se ha creído impune ante sus responsabilidades ante la ciudadanía y ante la justicia".

Ha defendido esperar a ver "cómo se desarrollará el proceso judicial, cuál será el resultado, cuál será la sentencia, cuáles serán los argumentos que defenderán las partes".

Finalmente, ha concluido que "el 'pujolismo' encarna una manera de hacer política que fue la base que acabó generando el surgimiento del procés".

"DESAUTORIZACIÓN" DE LA JUSTICIA

Martín Blanco se ha referido al fallo del Tribunal Supremo (TS) respecto al hasta este lunes fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, y ha dicho estar viendo "con mucha preocupación la manera en la que el Gobierno de España se está refiriendo" a él.

"Esta desautorización de las instituciones del poder judicial es una anomalía democrática, es impropio de una democracia moderna occidental, y es lo que está haciendo el Gobierno de España por boca del propio presidente del Gobierno", ha agregado.

El fallo del Supremo impone a García Ortiz una inhabilitación de dos años para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--.