Martínez Bravo defiende apostar por los sectores industriales que más "comparten los beneficios"

El ministro de Hacienda, Arcadi España (c), el ministro para la Transformación Digital , Óscar López (d), la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo (i), durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation - Kike Rincón - Europa Press

Apuesta por que la izquierda redunde en "la escucha activa con la clase trabajadora"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defendido que las políticas públicas apuesten por una política industrial que fomente los sectores económicos que generen menos externalidades negativas en términos climáticos o económicos y que además sean los que más "comparten los beneficios y la prosperidad que generan".

Durante la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, ha defendido este sábado que ser "valiente para reconocer" que la prosperidad económica a priorizar es la que llega a toda la sociedad.

"Si la prosperidad que se genera no es compartida, no nos interesa. Eso no es lo mismo que decir que se aboga por un decrecimiento. No. Toda prosperidad es muy bienvenida, pero la que solo beneficia a unos pocos es una prosperidad que a lo mejor no es tan deseable", ha reflexionado.

Ha defendido, desde la izquierda, redundar en la "conexión y la escucha activa con la clase trabajadora" y la clase media trabajadora, para saber sus intereses y preocupaciones, y reforzar la pedagogía que hace en la implementación de las políticas progresistas.

CONTRA EL CONSENSO NEOLIBERAL

La consellera ha sostenido que el consenso económico neoliberal ha cambiado, y se ha demostrado manifiestamente falso, y que es una idea que Catalunya y España han asumido y son "los alumnos más aventajados en esta reflexión" por sus políticas.

Ha afirmado que "se puede fomentar el crecimiento económico, pero con unas reformas y unos compromisos adicionales para que esta prosperidad puede ser compartida", y que es lo que impulsan desde el Govern.