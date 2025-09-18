Martínez Bravo defiende tejer alianzas europeístas "ante la ola reaccionaria"

Archivo - Martínez Bravo en una foto de archivo de Europa Press. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Interviene en el debate de Europa Social 'El futuro de las políticas sociales en la UE'

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha abogado por tejer alianzas entre fuerzas europeístas y defender el Pilar Europeo de Derechos Sociales "ante la ola reaccionaria", en el marco de las negociaciones para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Unión Europea.

Lo ha dicho en el marco del debate Europa Social 'El futuro de las políticas sociales en la UE: ¿qué opinan el tercer sector social y los actores regionales sobre el nuevo marco financiero plurianual de la UE?', organizado por la Taula y el consorcio Catalunya Internacional, informan los impulsores en un comunicado de este jueves.

La consellera ha asegurado que el marco financiero plurianual debe ser "la columna del Estado del Bienestar" y ha dicho, textualmente, que quiere que Catalunya tenga voz y participe en su definición priorizando la lucha contra la pobreza y la exclusión, el sinhogarismo, la gestión humanitaria del fenómeno migratorio, el envejecimiento o el nuevo modelo de cuidados.

El pasado julio, la Comisión Europea presentó una primera propuesta para el nuevo Marco de 2 billones de euros, que sobre todo prioriza "defensa, migración y seguridad"; por delante, quedan 2 años de negociaciones que culminarán con la aprobación por unanimidad del presupuesto del Consejo Europeo.

Según la Taula, dichas negociaciones se desarrollan en un contexto internacional "de incertidumbre y de reposicionamiento geoestratégico de las grandes potencias, donde factores políticos, económicos, tecnológicos y climáticos condicionan el presupuesto y su incidencia en las políticas sociales".

IMPACTO "SIGNIFICATIVO"

El presidente de la Taula, Xavier Trabado, ha defendido trabajar para que el nuevo presupuesto de la UE pueda tener un "impacto significativo" en el gasto social, no solo en Europa sino también en Catalunya.

Ha advertido de que "el avance de la extrema derecha, el clima belicista y el aumento de los discursos de odio ya están condicionando las políticas sociales europeas", poniendo como ejemplo el fenómeno migratorio.

"Por eso, necesitamos tejer alianzas entre distintos actores para poder influir en este proceso a favor de la defensa de los derechos sociales", apunta Trabado.

"MÁS NECESARIAS QUE NUNCA"

La directora general de Catalunya Internacional, Laura Foraster, ha afirmado que "a pesar de las dificultades de todo tipo, las políticas sociales son más necesarias que nunca".

"El nuevo marco financiero plurianual debería dotar de más flexibilidad ante circunstancias imprevistas y programas financieros más sencillos para que entidades, empresas y otros actores puedan acceder con facilidad y los recursos lleguen a las personas en situación de más vulnerabilidad", subraya Foraster.