Martínez Bravo inaugura el nuevo centro ocupacional de la cooperativa TEB en L'Hospitalet (Barcelona)

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en la inauguración del remodelado centro - GOVERN

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha participado este miércoles junto al alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en la inauguración del centro ocupacional que el Grup Cooperatiu TEB ha renovado en el barrio de Bellvitge, y que se ha remodelado con la subvención de 600.000 euros del Departamento, informa el Govern en un comunicado.

Esta subvención también servirá para financiar el servicio de terapia ocupacional y de orientación e inserción que las nuevas instalaciones albergarán, así como otros equipamientos, proyectos y servicios de la entidad.

Martínez Bravo ha celebrado los 60 años del grupo TEB --entidad dedicada a la inclusión de personas con discapacidad intelectual-- y ha felicitado a los responsables del centro por convertir estas obras en una oportunidad para reforzar el vínculo con la comunidad local y los valores de la inclusión: "Es un ejemplo de cómo se puede avanzar con sensibilidad y responsabilidad pública", ha dicho.