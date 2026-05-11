Martínez Bravo: Los migrantes usan "muchos menos" recursos públicos que el resto de población

Archivo - La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defendido este lunes que los migrantes usan "muchos menos" recursos públicos que el resto de la población y que este cohorte, mayoritariamente gente joven, trabaja y contribuye mucho más de lo que supone como uso de recursos públicos.

"Toda esta estrategia de poner el foco en los servicios públicos que necesitan me parece muy injusta y totalmente sesgada. Estas narrativas de 'prioridad nacional' lo que buscan es crear personas de primera y de segunda y son un caballo de Troya para reducir la confianza en el Estado del bienestar", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Sobre la regularización extraordinaria de migrantes, ha expresado que esta se ha llevado a cabo "como se ha podido" y ha apuntado que algunos detalles no se han podido cerrar hasta justo antes de iniciar el proceso, como el informe de vulnerabilidad, que ha dicho que es más relevante de lo que inicialmente se planteó.

Ha detallado que se ha abierto una nueva oficina para tramitar la regularización en Vic (Barcelona) y que el Govern abrirá otras tres más en "los próximos días".

En cuanto a la transformación de la dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgppia), la consellera ha defendido que en el proyecto de Presupuestos la Generalitat previó 111 millones de euros más: "Estamos abordando esta transformación por tierra, mar y aire. No será de la noche al día, pero la reforma va a muy buen ritmo".