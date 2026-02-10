Martínez Bravo presentará al Govern una propuesta para dar más garantías ante procesos de desamparo

Archivo - La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en una intervención en el Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha afirmado este martes que presentará en el seno del Govern una prueba piloto para reforzar las garantías en los procesos de desamparo con la creación de un comité con quien el funcionario, quien toma la decisión, pueda consensuarla con expertos.

"Un proceso de desamparo es una cuestión muy delicada. En el marco del estado español es una cuestión que no lo deciden los jueces, lo decide la administración y por tanto debemos hacerlo con mucho rigor", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha señalado que así se lo han recomendado expertos, ya que por una parte se refuerzan los derechos de las familias y de los niños en estos procesos y ayudará a los funcionarios a no tener "tanta aversión al riesgo" y desamparar cuando no se tiene muy claro.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Preguntada por la regularización de migrantes, ha asegurado que esta es "muy positiva" y ha negado que provoque un efecto llamada.

"Esta regularización ya se hace de una manera determinada para que no haya efecto llamada, en el sentido de que es sólo las personas que han entrado antes del pasado diciembre puedan acogerse y que las personas que vengan mañana o pasado mañana no puedan", explica.

PRESUPUESTOS

Ha instado a los socios del Govern a continuar "con este proceso de rigor y de reflexión" para acordar los Presupuestos para 2026, y ha destacado el papel de ERC con el abordaje de la financiación singular.

"Si continúan con la misma tónica de decir nos ponemos a trabajar para conseguir lo que Catalunya necesita, pues creo que conseguiremos los acuerdos necesarios y eso realmente marcará una diferencia con otros partidos políticos que están para poner palos en las ruedas", ha dicho.