Más de 100 escolares presentan proyectos sobre matemáticas y astronomía en un congreso en Lleida

Acto del programa Recerkids en Lleida - CONSELLERIA DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

LLEIDA 29 May. (EUROPA PRESS) -

110 de alumnos de 5 y 6 curso de Primaria han participado este viernes en Lleida en el congreso Recerkids, donde han presentado sus proyectos de investigación científica en matemáticas y astronomía en el aula.

El tema del proyecto se enmarca en el eclipse total de sol del 12 de agosto, informa la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat en un comunicado.

Los alumnos han compartido sus resultados con investigadores de la Universitat de Lleida (UdL) y han participado en talleres experimentales y han asistido a un espectáculo científico.

A lo largo del programa, los docentes han recibido material didáctico y asesoramiento pedagógico por parte de especialistas en didáctica de la ciencia.

Una vez finalizada la iniciativa, cada grupo ha elaborado un póster con resultados, que también se publicará en la página web de Recerkids.