Concentrados ante el Palau de la Generalitat en apoyo a los docentes en huelga - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 personas se concentran la mañana de este jueves a las puertas del Palau de la Generalitat, en apoyo al medio centenar de docentes en huelga que ha entrado en el edificio para reclamar más recursos.

Enmarcada en la jornada de huelga convocada por Ustec·Stes, CGT, Intersindical y COS, han entrado con la finalidad de entregar una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para desencallar el conflicto entre el Departamento de Educación y los docentes ante la "inacción" de la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó.

Entre las consignas que entonan las concentradas están 'Si ens toquen a una, ens toquen a totes' ('Si nos tocan a una, nos tocan a todas'); 'No esteu soles' ('No estáis solas'); 'Vergonya' (Vergüenza) o 'Lluitant també estem educant' ('Luchando también estamos educando').