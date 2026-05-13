Más de 100 personas participan en la nueva edición de la Fira FP Pime de la Cámara de Tarragona

Fira FP Pime de la Cámara de Tarragona - CÁMARA DE TARRAGONA

TARRAGONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se han reunido este miércoles en la Sala Genius del Palau de Congressos de Tarragona para escuchar y debatir sobre talento, IA, liderazgo y nuevas generaciones, en el marco de una nueva edición de la Fira FP Pime, organizada por la Cámara de Tarragona, informa en un comunicado.

El evento ha contado con las ponencias del consultor experto en IA Jordi Cañas, titulada 'Intel·ligència artificial als RRHH: nous models de gestió de persones', y del consultor experto en RRHH y profesor asociado de EADA Business School, bajo el lema 'Lideratge actual en RRHH: gestionar talent en un entorn multigeneracional'.

La mañana se ha completado con un 'speed dating' con seis institutos y distintas empresas de las Comarcas de Tarragona.