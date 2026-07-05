Más de 110.000 personas participan en Catalunya en la campaña 'Mulla't' por la esclerosis múltiple

Campaña 'Mulla't' por la esclerosis múltiple en Barcelona. - MULLA'T PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE'

BARCELONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 110.000 personas se han mojado este domingo en más de 500 piscinas de toda Catalunya en una nueva edición de la campaña 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', organizada por la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM).

El objetivo de esta iniciativa solidaria consiste en visibilizar una enfermedad neurodegenerativa que todavía no tiene cura y con la que conviven 12.000 personas en la comunidad autónoma, ha informado la organización en un comunicado.

El Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB) ha sido el escenario del acto central con la zambullida simbólica para hacer un llamamiento a la participación y la solidaridad.

Al encuentro han asistido diversas autoridades, como la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor; la concejal de Salut del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, y representantes del ámbito social y cultural catalán como la cantautora Ivette Nadal, el cantante Edu Esteve y la sommelier Meritxell Falgueras.

El encuentro en el CNAB ha puesto el acento en dar visibilidad a las personas afectadas y recaudar fondos destinados a promover la investigación científica, los servicios de neurorrehabilitación y el apoyo psicológico y social.

Simultáneamente, la campaña ha tenido un eco en las redes sociales, donde diversas personalidades del ámbito cultural y periodístico han amplificado el mensaje solidario, entre ellas el actor Abel Folk, la cocinera Ada Parellada, la productora Noemí Galera, las creadoras de contenido de SOS Català y Nadine Romero, y las periodistas Elisabet Aloy, Elisenda Carod y Sandra Sabatés.

AVANZAR EN LA INVESTIGACIÓN

La directora ejecutiva de la FEM, Rosa Masriera, ha destacado que la iniciativa es la "fuerza colectiva" que permite avanzar en la investigación y mejorar el día a día de las personas afectadas.

Los ciudadanos pueden colaborar a través de la página web 'www.mullat.cat', realizando donaciones, adquiriendo productos oficiales y participando en iniciativas de restauración y comercio colaboradores.

SE SUMAN LAS FARMACIAS

Como novedad, las farmacias de la provincia se han sumado este año mediante la acción 'Les farmàcies es mullen per combatre la calor' del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

Esta campaña cuenta con el patrocinio de entidades como la Fundació 'la Caixa', Moventia, Nacex, Novartis, Almirall y Sanofi, entre otras compañías aliadas.