Más de 1.300 personas de toda España participan en acciones de Fundación La Caixa sobre edadismo

Algunas de las asistentes a la acción comunitaria para reflexionar sobre el concepto del edadismo en el Centro Social de Personas Mayores El Llano, en Gijón - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 personas de toda España han participado en talleres y acciones comunitarias e intergeneracionales de la Fundación La Caixa para reflexionar sobre el edadismo y "transformar la experiencia compartida en una herramienta de cambio social", informa la fundación en un comunicado este martes.

El programa de Personas Mayores de la Fundación La Caixa impulsó en 2023 el 'Glosario sobre edadismo', que surgió tras un proceso de creación conjunta con personas mayores, y cada palabra o expresión "permitió desarrollar una reflexión clara y cercana sobre el edadismo con un enfoque propositivo que subraya la dignidad de la persona".

A raíz de esta iniciativa, en 2025 se inició el 'Taller sobre edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo', implantado en la red de centros propios y en convenio que desarrolla el programa en todas las comunidades autónomas, y tiene el objetivo de concienciar a los mayores sobre el edadismo, generar espacios de reflexión y darles herramientas para "gestionar estas situaciones".

Estos talleres tienen como finalidad promover acciones de sensibilización comunitarias e intergeneracionales a través del voluntariado con el fin de contribuir a prevenir y reducir el edadismo.

Se han llevado a cabo más de 60 talleres sobre cómo detectar y prevenir el edadismo en los que han participado más de 900 personas, y se han organizado acciones comunitarias intergeneracionales que han beneficiado a más de 400 personas y que están orientadas a impulsar a las personas mayores como agentes de cambio en su entorno.

ACCIÓN EN GIJÓN

Una de estas acciones ha sido en el Centro Social de Personas Mayores El Llano, en Gijón, donde personas mayores que cursaron el taller sobre edadismo han puesto en práctica lo aprendido en un encuentro con alumnado del Ciclo Formativo Superior de Integración Social del IES Roces.

El grupo trabajó en el lenguaje y en las expresiones o gestos que "muchas veces pasan desapercibidos", y una de las estudiantes que han participado en la dinamización de la actividad, Sheila Carreira (22 años), asegura que el lenguaje crea realidades, y el participante Germán Menéndez (74 años) ha remarcado la importancia del empoderamiento porque da confianza para llevar a cabo propósitos.

La psicogerontóloga y experta en psicología del envejecimiento, Montse Celdrán, quien estuvo implicada en la creación del glosario, señala que el edadismo surge de cómo se ha organizado la sociedad en el plano intergeneracional: "Tendemos a dividir nuestros momentos vitales en convivencias de grupos de edades muy similares".

"SE EMPIEZA A ENVEJECER CUANDO SE PIERDE LA CURIOSIDAD"

Este espacio generado permite que discurra la sesión con conversaciones sobre distintos temas de interés para ambas generaciones participantes, como los movimientos sociales, los antiguos trabajos, la movilidad, la salud física y mental o los cambios culturales por los que han ido pasando sus vidas.

La idea del aprendizaje mutuo aparece durante la jornada, ya que los participantes coinciden en que la curiosidad sigue siendo una forma de resistencia frente al envejecimiento entendido y que "se empieza a envejecer cuando se pierde la curiosidad".