Más de 1.400 lectores asisten al 11 encuentro de Clubes de Lectura de la Diputación de Barcelona

11 Encuentro De Clubes De Lectura De La Diputación De Barcelona Celebrado En Mataró. - CARLOS MUÑOZ - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.400 lectores procedentes de 135 clubes de lectura de 67 municipios de la demarcación de Barcelona han participado en el 11 encuentro de Clubes de Lectura de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Diputación de Barcelona, indica la corporación en un comunicado este miércoles.

La jornada se ha celebrado este lunes y martes en el Teatre Monumental de Mataró, en lo que la institución ha definido como una "comunidad lectora activa, comprometida y en constante crecimiento".

El diputado de Cultura, Pau González, ha destacado el papel de los clubes en un momento marcado por los cambios tecnológicos: "Ninguna tecnología no podrá sustituir la conversación que nace después de cerrar un libro".

La Diputación ha concretado que durante el próximo invierno se celebrará un nuevo encuentro "para que las bibliotecas que no han podido participar también puedan disfrutar de esta experiencia compartida".

Ha añadido que la XBM cuenta con unos 1.200 clubes de lectura dedicados a géneros y temáticas diferentes y que también incluye 236 bibliotecas y 13 bibliobuses.