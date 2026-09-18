Más de 200 obras participan en el IX Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat del Port de Tarragona

Entrega de premios del IX Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IX Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat, organizado por la Fundació Privada Mútua Catalana y el Port de Tarragona, ha batido récord de participación en su novena edición al recibir más de 200 obras de artistas procedentes de una veintena de provincias.

El Tinglado 1 del Moll de Costa de Tarragona ha inaugurado este viernes la exposición que reúne las piezas galardonadas y una selección del resto de trabajos presentados, la cual se podrá visitar hasta el 18 de octubre, informa el Port de Tarragona en un comunicado este viernes.

El cuadro 'Chiringuito Marcel', de Pep Encinas, ha ganado el primer premio en la categoría de Pintura, dotado con 5.000 euros; mientras que en la categoría local el galardón ha sido para 'Vibración colectiva', de Juan Andrés Varea, dotado con 1.200 euros.

Por su parte, en la categoría de Dibuix & Gravat la vencedora ha sido Maria Begoña Montejo con la obra 'Arrels, llassos invisibles', galardonada con 1.000 euros.

El certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, la Diputación de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Generalitat de Catalunya.

DESCUBRIR NUEVOS TALENTOS

El presidente de la Fundació Privada Mútua Catalana, Pere Jornet, ha destacado que el certamen es "un referente artístico en todo el país" y que su objetivo es descubrir nuevos talentos y difundir expresiones artísticas de máxima calidad.

La coordinadora de Port-Ciutat del Port de Tarragona, Teresa Jacas, ha puesto en valor el compromiso con el fomento de la cultura y el arte, y ha subrayado que sus espacios expositivos se han convertido en el "principal escaparate artístico de todo el territorio".

Finalmente, el pintor y coordinador del concurso, Pere Salas, ha resaltado la "gran calidad" de los trabajos presentados y la dificultad del jurado para seleccionar las obras premiadas y las que forman parte de la muestra.