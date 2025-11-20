Más de 200 técnicos tributarios participan en las 30 Jornadas Tributarias de la APttCB

El presidente de la la Associació Professional de tècnics tributaris de Catalunya y Balears (APttCB), Joan Torres Torres. - APTTCB

Más de 200 técnicos tributarios participan este jueves y viernes en las 30 Jornadas Tributarias de la Associació Professional de tècnics tributaris de Catalunya y Balears (APttCB), que se celebran en Barcelona, ha explicado el presidente de la entidad, Joan Torres Torres, a Europa Press este jueves.

Torres ha señalado que las jornadas sirven para "repasar cuestiones del día a día" de los técnicos tributarios, así como los cambios normativos y de aplicaciones que hay.

Entre estos cambios está la aplicación de Verifactu, el nuevo sistema de facturación verificable, que debe garantizar que cada factura quede inalterada y se pueda trazar desde su origen para evitar la manipulación de datos contables o contabilidades paralelas.

La APttCB ha creado una herramienta que usa la inteligencia artificial para poder responder todas las dudas, ya que "parecía que no tendría ninguna complicación y han surgido muchas dudas", ha señalado Torres.

Esta herramienta busca la información dentro del texto de la Ley, las preguntas de la Agencia Tributaria y las resoluciones de la Dirección General de Tributos, algo que "ayuda mucho a los profesionales a resolver dudas".

Además, las jornadas también tratarán temas como la Simulación --el acto de buscar "huecos" en la ley para pagar menos impuestos-- o el derecho al error, entre otros.

ADMINISTRACIONES

Torres ha señalado que la voluntad de las jornadas es "saber qué se mueve en las administraciones" y que, por este motivo, participarán representantes de diferentes administraciones.

Ha añadido que el objetivo es que los profesionales del sector puedan "ir adaptándose" a las reglas existentes.

La voluntad de la entidad es dar respuesta a las inquietudes de los técnicos tributarios con la ayuda de las administraciones.