Más de 200.000 niños catalanes se quedarán sin beca comedor este verano, según Educo

Archivo - Detalle de bandejas de la comida en un comedor escolar - María José López - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONG Educo asegura que más de 200.000 niños en Catalunya se quedarán 80 días sin beca comedor este verano, con motivo de la finalización del curso escolar, afirma en un comunicado de este miércoles.

Explica que cuando van a la escuela, los 214.000 niños que reciben la beca, según datos de la Generalitat, tienen asegurada "al menos una comida completa y nutritiva al día en su centro educativo", pero que cuando acaban las clases dejan de recibir esta ayuda.

La directora general adjunta de Educo, Guiomar Todó, celebra que el Govern haya hecho una "apuesta decidida" para aumentar las becas comedor a partir del próximo curso hasta conceder 100.000 más en dos años, ya que son un apoyo esencial, dice, para estos niños mientras van al colegio.

"El reto lo tenemos en verano. Aunque algunos de ellos recibirán algún tipo de apoyo estos 80 días a través de las administraciones, las entidades locales o las ONG para cubrir su alimentación, ni lo tendrán todos los meses ni llegará a todos los que lo necesitan", añade.

A nivel de España, la entidad asegura que aproximadamente 980.000 niños dejarán de recibir la beca comedor que tienen en la escuela durante los días de verano, y que esto pasa en un contexto donde "el 5,6% de menores no pueden comer carne, pollo, pescado o su equivalente en proteína vegetal cada dos días".

NIÑOS SIN BECA COMEDOR

También recuerda que en Catalunya hay aproximadamente 100.000 niños y adolescentes que, "aunque necesitan una beca comedor, no la tienen durante el curso, principalmente porque están en Secundaria y hay pocos comedores", y que durante el verano la mayoría tampoco recibirán ayudas a su alimentación.

En este sentido, pide que "todos" los niños en situación de vulnerabilidad puedan recibir becas y ayudas para la alimentación durante los periodos no lectivos, como las vacaciones de verano.

DESIGUALDADES EN CUANTO AL DERECHO AL JUEGO

Educo también señala desigualdades de los niños vulnerables en cuanto al derecho al juego y al ocio, y asegura que en Catalunya 1 de cada 3 menores de 18 años "no pueden irse ni una semana de vacaciones al año", cifra muy parecida a la media de todo el Estado (34%).

La ONG defiende el derecho de los niños al ocio educativo y afirma que en Catalunya aunque hay plazas subvencionadas o gratuitas para hacer estas actividades "son insuficientes, no cubren todos los días de verano y a veces no incluyen la comida".

Pide que toda la infancia en situación vulnerable pueda acceder a actividades de ocio educativo de manera gratuita durante al menos 15 días y que esté incluida una comida diaria: "Los niños vulnerables deben poder participar en casales y colonias porque esto contribuye a su desarrollo educativo, social y emocional".