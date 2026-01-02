Más de 2.300 personas inauguran la cuarta edición del Totesport360, que finaliza el 5 de enero - GENERALITAT

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.300 personas han asistido a la inauguración de la cuarta edición del evento deportivo lúdico Totesport360, que se celebra en el Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Inefc) hasta el próximo lunes, informa el Departamento de Deportes de la Generalitat en un comunicado este viernes.

El conseller Berni Álvarez ha inaugurado el certamen, acompañado por el secretario general de Deportes, Abel García; el director del Inefc, Eduard Inglés; el director de Totesport360, Ignasi Velasco; y la presidenta de la Associació de Joves Dirigents Catalans (Jo-DiC), Nora Hendrikse.

En esta edición, pequeños y mayores podrán aprender y practicar una treintena de disciplinas deportivas, así como conocer la cincuentena de deportistas de élite que pasarán por el salón.

Álvarez ha señalado la importancia de eventos como el Totesport360 para que "niños y jóvenes conozcan, aprendan y disfruten del deporte".

La comitiva también ha estado formada por las madrinas y padrinos de este año: la nadadora de natación artística Paula Ramírez (bronce en París 2024); la piloto de trial Berta Abellán (campeona del mundo de trial femenino 2025 en la categoría TrialGP Women); el integrante de la selección española de baloncesto en silla de ruedas Òscar Onrubia; y el gimnasta en modalidad de trampolín David Vega, medallista en Campeonatos del Mundo y Europeos.

ENTRADAS GRATUITAS

Las entradas para asistir al certamen son gratuitas y se pueden descargar a través de la página web totesport360.cat en formato de invitación escogiendo la fecha en la que se va a querer asistir al espacio lúdico.

Los días 3 y 4 de enero, el certamen abrirá de 10 a 20 horas, mientras que el día 5 lo hará en horario de mañana, de 10 a 14 horas.