Más de 30 expertos participan en las jornadas de trenes regionales de la UIC en Barcelona

Un tren de FGC - FGC

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 expertos internacionales participarán entre este miércoles y viernes en las 9 jornadas sobre servicios de trenes de cercanías y regionales que promueve la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), informa en un comunicado este lunes Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Los expertos compartirán experiencias y perspectivas sobre el futuro de los trenes de cercanías y regionales, y proceden de países como Francia, Dinamarca, Reino Unido, Japón o Sudáfrica, entre otros.

La UIC representa al sector ferroviario y tiene el objetivo de promover el transporte ferroviario en el mundo, desarrollar y facilitar formas de cooperación internacional y promover el intercambio de buenas prácticas.