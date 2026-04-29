Más de 35 extranjeros delincuentes que suman 300 antecedentes fueron expulsados de Barcelona en 2025

Acto del Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 35 extranjeros multirreincidentes que acumulaban más de 300 antecedentes en total fueron expulsados de Barcelona el año pasado gracias a la colaboración entre Mossos d'Esquadra y Policía Nacional en el marco de los diversos dispositivos del 'Pla Kanpai', cuyo despliegue se inició en abril de 2025 para hacer frente a los delitos asociados a la multirreincidencia, como los hurtos y robos violentos.

Así lo reflejan los datos presentados por los Mossos d'Esquadra este miércoles en el acto del Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Barcelona, al que han asistido la comisaria jefa de la capital catalana, Montserrat Estruch; el jefe de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat en Barcelona, el intendente Rafa Tello, y el tercer teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle.

De hecho, durante el acto se ha felicitado al inspector de Policía Nacional Álvaro de Arteaga por su "implicación y disponibilidad" durante los operativos 'Kanpai', ya que es este cuerpo que, por su competencia en la Ley de Extranjería, se encarga de la expulsión de este tipo de delincuentes a sus países de origen.

En el acto también se han entregado diversas distinciones y condecoraciones a mossos y civiles por su implicación en actuaciones determinantes para salvar la vida de algún ciudadano o para evitar la comisión de delitos.

INVERSIÓN DE LA CURVA DELICTIVA

Estruch ha puesto en valor el trabajo policial constante que se llevó a cabo durante 2025, marcado por la actividad policial sostenida y los retos complejos que afrontó el cuerpo en una ciudad como Barcelona.

Ha recordado que los delitos bajaron un 6,1% en todo el año, alcanzando así los mejores niveles de delincuencia de 2015: "Fuimos capaces de invertir la curva delictiva que parecía consolidada", ha celebrado Estruch, que también ha indicado que se incrementaron las detenciones, investigaciones e intervenciones de armas.

En este sentido, la comisaria ha indicado que este año se cumplen 20 años del despliegue del cuerpo autonómico en Barcelona, una ciudad "intensa, diversa y viva" que tiene una actividad constante y que obliga a la policía catalana a estar a la altura, si bien ha destacado que es un cuerpo con suficiente experiencia, especialización y capacidad operativa.

De cara al futuro, Estruch ha instado a todos los efectivos a seguir trabajando para prevenir los delitos asociados al crimen organizado, las agresiones sexuales y la presencia de armas blancas, así como las nuevas modalidades delictivas: "No podemos bajar la guardia".