Más de 60.000 jóvenes solicitan el Bono Cultural 2026 en Catalunya

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BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60.181 jóvenes que cumplen 18 años en 2026 han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en Catalunya, lo que supone un 62,89% sobre el total de jóvenes de esa edad, según el Instituto Nacional de Estadística.

Por provincias, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 44.591 jóvenes en Barcelona, 5.505 en Girona, 3.091 en Lleida y 6.634 en Tarragona, informa el Ministerio de Cultura en un comunicado de este jueves.

En el conjunto del estado, el Bono ha sido solicitado por 374.131 jóvenes que cumplen los 18 años en 2026, distribuidos por todo el territorio español, un 66,6% de la población estimada nacida en 2008.