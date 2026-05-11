Más de 600.000 niños catalanes podrían quedarse sin colonias por el "boicot", según un análisis

Archivo - Varios niños caminando, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 600.000 niños de Catalunya podrían verse afectados por la suspensión de colonias y salidas escolares si prospera el "boicot" a las actividades educativas fuera del aula impulsado en el marco del conflicto actual en el sector educativo, según un análisis del sector.

Los datos muestran que cada año estos alumnos participan en al menos una actividad de este tipo, considerada "clave" en su desarrollo personal, social y emocional, informa la empresa Eix Estels, de casas de colonias en la provincia de Barcelona, en un comunicado este lunes.

Indica que más del 60% de los centros públicos de Infantil y Primaria catalanes --un total de 953 centros-- ya se han adherido al manifiesto 'Aturem les Sortides Educatives', que impulsa el "boicot" y plantea la suspensión de todas estas actividades como colonias.

Alerta que esta situación afecta directamente al desarrollo de los niños, y el responsable de estrategia de Eix Estels, Jaume Ramos, señala que se trata de una "pérdida educativa enorme e irremplazable para toda una generación de niños".

Eix Estels hace un llamamiento a la responsabilidad y reclama la "apertura urgente de espacios de diálogo entre administraciones, sindicatos y agentes educativos para evitar que el conflicto acabe repercutiendo en los alumnos".