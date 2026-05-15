Más de 700 personas participan en la 4 feria GiraFeina de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 personas han participado en la 4 edición de la feria de empleo GiraFeina de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este viernes.

Durante el evento se han realizado más de 1.200 entrevistas de trabajo, con un formato tipo 'speed dating' que "facilita el contacto directo entre empresas locales y personas en búsqueda activa" de empleo.

El encuentro también ha contado con un espacio para charlas que ha ofrecido 8 sesiones sobre ocupación, orientación laboral y sectores profesionales, así como un espacio para ofrecer asesoramiento personalizado y recursos para la búsqueda de trabajo y la autoempleo.