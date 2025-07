Más del 80% de trabajadores a tiempo parcial en Catalunya lo hacen obligados, según UGT

Apunta a sectores que usan la parcialidad para "precarizar más el mercado laboral"

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más del 80% de los trabajadores a tiempo parcial en Catalunya lo hacen por causas involuntarias u obligadas, cifra que representa a unas 370.000 personas (265.500 hombres y 103.100 mujeres) mientras que 31.800 lo hacen por elección voluntaria (un 6%).

Así lo revela el informe 'La parcialitat no volguda - Voler treballar més i no poder', elaborado por UGT de Catalunya y que gira alrededor del concepto de parcialidad no deseada, alegando que un 44,2% de empleados a tiempo parcial lo hacen obligados por incompatibilidades con tareas de cuidados (22,1%) o estudios (22,1%).

El secretario de Política Sindical de UGT de Catalunya, Òscar Riu, ha lamentado que existen empresarios y sectores productivos en el territorio que utilizan esta modalidad contractual para "precarizar todavía más el mercado laboral".

Ha explicado que en Catalunya el 13,7% de los asalariados ha trabajado a tiempo parcial en el primer trimestre de 2025 (456.400 personas), un porcentaje inferior al conjunto de España (14,1%) y a la de la Unión Europea (18%).

Sin embargo, a diferencia de la Unión, la parcialidad es "mucho más involuntaria en Catalunya": un 38,3% lo hacen porque no encuentran un contrato a tiempo completo, frente al 18,3% de la media del conjunto de los 27 estados miembro.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

UGT de Catalunya considera clave la reducción de la jornada laboral y una mejora de los convenios para promover la reducción de la parcialidad no deseada, aunque apuntan a una mayor respuesta por parte de las administraciones.

"La reducción de la jornada laboral puede impactar en la parcialidad en sectores como la hostelería, los cuidados o las peluquerías, aunque también se necesita un control más exigente del registro horario de las empresas y reforzar las sanciones", ha destacado Riu.

Ha puntualizado que también "hay que luchar contra la economía sumergida de las horas extra", que según los datos del sindicato implican la pérdida de 45.000 puestos de trabajo en Catalunya y, en el último trimestre, de 51 millones de euros en cotizaciones.

Otras soluciones propuestas por el sindicato es recuperar el Bachillerato nocturno, una mayor variedad horaria en las universidades y políticas públicas de formación de los trabajadores a tiempo parcial, cambios que "reducirían la parcialidad no deseada".

UNA REALIDAD "CON NOMBRE DE MUJER"

Sobre los perfiles de la parcialidad, Riu ha aseverado que la parcialidad "tiene nombre de mujer", aludiendo a que la tasa de parcialidad femenina supera a la masculina, más que duplicándola: un 18,7% contra el 7,8%.

Algo parecido ocurre con los extranjeros, que realizan el doble de jornadas parciales que las personas de origen nacional: un 18,1% frente al 9,7%.