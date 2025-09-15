Más de la mitad de agentes y agencias inmobiliarias apuesta por el uso de Home Staging, según una encuesta

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los agentes y agencias inmobiliarias apuesta por el uso de Home Staging, según la I Encuesta de ámbito nacional sobre el uso de esta técnica de marketing basada en decorar viviendas para hacerlas más atractivas para facilitar su venta, informa el Foro Nacional de Home Staging y Marketing Inmobiliario en un comunicado este lunes.

El Foro ha impulsado este sondeo, en el que han participado 165 agencias y agentes inmobiliarios, con la colaboración de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) y la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario (AMPSI).

Así, el 57,3% de los encuestados afirma que las viviendas vacías son las que más necesitan Home Staging, ya que suelen parecer más pequeñas y dificultan la imaginación de los compradores; el 34,8% lo considera esencial en viviendas antiguas o en mal estado, y un 27,4% lo recomienda en viviendas habitadas para despersonalizarlas y renovar su imagen.

El 64% cree que el Home Staging sí mejora la apariencia visual de las viviendas y que esto hace que atraigan más visitas y casi la mitad afirma que incrementa el valor percibido del inmueble y, en consecuencia, su precio final.

Existe división sobre quién debe asumir el coste: un 37% opina que las agencias dentro de sus honorarios, un 34,7% señala que el propietario --"y que pocas veces quieren asumirlo"--, porque es quien más se beneficia del resultado, y un 12,1% sugiere asumirlo entre ambas partes: la agencia y los propietarios.

"COSTE ELEVADO"

Persisten frenos como la percepción de "coste elevado" y la falta de información sobre cómo contratar profesionales; un 13% de los encuestados declara "verlo como algo necesario".

"Las primeras en desaparecer son las casas más atractivas, y lo que permanece en el mercado son las más difíciles, las que no despiertan interés a primera vista. Ahí es donde el Home Staging marca la diferencia", ha afirmado la organizadora del Foro Nacional de Home Staging y Marketing Inmobiliario y CEO de la empresa Ponle Alma a Tu Casa, Beatriz Arroyo.