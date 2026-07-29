Mas pide al TC actuar tras el fallo del TJUE y "meter en vereda a los tribunales díscolos españoles"

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, durante un encuentro organizado por La Salle-URL y Círculo de Infraestructuras, en La Salle Campus Barcelona - URL, a 13 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha pedido este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) que actúe tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y "meta en vereda a los tribunales díscolos españoles", en referencia al Tribunal Supremo y al Tribunal de Cuentas.

En un artículo en el 'Ara' recogido por Europa Press, Mas ha defendido que el fallo del TJUE debe conllevar la inmediata aplicación de la amnistía: "Si se recurre a Europa y Europa habla, España debe obedecer. Se han acabado los trapicheos, y así lo tenemos que exigir".

"En esta exigencia no puede haber medias tintas. Ir a Europa ha servido para ganar tiempo y entorpecer la voluntad mayoritaria expresada en las Cortes Generales, pero ir a Europa tiene otra cara de la moneda: si pierdes, te lo has de tragar", ha sostenido.

Sin embargo, el expresidente considera que algunos estamentos españoles no aceptan la obligación de cumplir resoluciones de instancias judiciales superiores, tras acusar al Tribunal de Cuentas de buscar "resquicios" para esquivar la amnistía a los encausados por el 1-O y por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.

RECURRE AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"Esta actitud de desobediencia resulta del todo intolerable, y si se consolida, puede constituir un precedente para que otras instancias judiciales del Estado se pasen por el forro las sentencias de los tribunales europeos", ha advertido.

Ante esta situación, Mas ha apelado al TC a "hacer valer su autoridad" al considerar que es el único órgano capacitado para ello, tras vaticinar que el Tribunal Supremo no lo hará.

Tras recordar que el Constitucional ya se ha pronunciado favorablemente sobre la Ley de Amnistía, ha subrayado que el tribunal "incluso tiene la capacidad legal, que no tenía antes de 2015, de hacer ejecutar sus sentencias".

Por ello, ha remarcado que el TC dispone de herramientas para actuar con diligencia y sin subterfugios tras el aval europeo: "Es el TC el que debe poner orden, marcar el terreno de juego y hacer obedecer a los que siguen intentando desobedecer", ha concluido.