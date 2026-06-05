Massive Attack y Bad Gyal cancelan finalmente sus actuaciones en el Primavera Sound

Decenas de personas durante la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound ha cancelado finalmente las actuaciones de Massive Attack y Bad Gyal, previstas para la jornada del jueves, tras las lluvias caídas sobre el Parc del Fòrum, informa el festival en un comunicado.

La organización ha afirmado que las condiciones meteorológicas han hecho "imposible" que los conciertos puedan celebrarse con seguridad, incluyendo también el de Doja Cat, que la propia artista ya había avanzado en redes que no se iba a celebrar.

La programación en el resto de escenarios se desarrollará según los horarios previstos, según el festival, incluyendo actuaciones de 2hollis, Overmono, Fcukers, Six Sex o VVV[Trippin'You].

Horas antes, las lluvias han provocado también las cancelaciones de Alex G y Mac Demarco, si bien otros artistas sí han podido desarrollar sus conciertos con normalidad.

Así, pese a la situación meteorológica, el público del Primavera Sound ha podido disfrutar de Geese, Blood Orange, Men I Trust, Oklou, Renaldo & Clara y Aiko el Grupo, entre otros.