El 'Master of Science in International Management' de Esade, entre los 10 mejores según FT

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Master of Science in International Management' de Esade está entre los 10 mejores del muendo según el diario 'Financial Times', informa la escuela de negocios este lunes en un comunicado.

El 'FT Masters in Management Ranking 2023' lo sitúa como el 8 mejor del mundo (7 en Europa) y el mejor de España por segundo año consecutivo.

Lo más valorado de su máster ha sido, según Esade, "la progresión salarial de los egresados ?a los tres años de la graduación? y, en las nuevas variables de este año, la formación en los ámbitos y criterios ESG (en inglés, Environmental, Social y Governance) y la huella de carbono".