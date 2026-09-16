La matriculación de coches electrificados en Catalunya se duplica hasta agosto respecto a 2024

Archivo - Un coche cargándose en un punto de carga público para coches eléctricos en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de penetración de los vehículos electrificados en Catalunya ha alcanzado un 26,7% de las nuevas matriculaciones registradas entre enero y agosto, tres puntos más que hace un año (23,9%) y prácticamente el doble que en 2024 (13,4%), con un "récord" por tercer mes consecutivo en el mes de agosto, cuando las matriculaciones de estos vehículos han supuesto un 32,4% del total.

Los datos "reafirman la ejecución satisfactoria" del Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric de Catalunya (PIVECat) y reafirman la tendencia al alza de la penetración de este tipo de vehículos en Catalunya, ha afirmado la conselleria de Empresa y Trabajo en un comunicado este miércoles en el marco de la tercera reunión de la mesa público privada para el impulso del vehículo eléctrico en Catalunya.

En agosto, se matricularon un total de 25.331 vehículos electrificados en Catalunya, incluyendo tanto híbridos enchufables como eléctricos puros, que alcanzaron una tasa de penetración del 18%.

También se ha registrado un incremento de las matriculaciones de vehículos puros, con 13.369 en el acumulado anual, respecto a los híbridos enchufables, que han sido 11.335.

Desde la conselleria se ha destacado la evolución positiva de las cifras en comparación con las ventas de coches diesel y de gasolina, que "continúan en claro retroceso", y consolida este tipo de vehículos como un factor clave en el punto de inflexión que atraviesa el sector de la automoción.

PLAN PIVECAT

El PIVECat es una estrategia del Govern de Catalunya, coordinada por el Departamento de Empresa y Trabajo y con la implicación de los departamentos de Economía y Finanzas; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y Presidencia, para alcanzar el objetivo europeo del 40% de penetración del vehículo eléctrico para 2030.

Según los datos compartidos por la conselleria, el Govern ha captado 127 millones de euros del programa estatal MOVES para Catalunya en 2025, de los cuales 96 millones se han destinado a subvencionar la compra de vehículos electrificados.

IMPULSO DE CARGA Y DEMANDA

En el marco del plan, Catalunya también ha movilizado 31 millones de euros del plan MOVES destinados a la instalación de 21.400 puntos de recarga en equipamientos privados, y hay instalados 11.940 puntos de acceso público en todo el territorio.

Respecto a la demanda, la conselleria también ha informado que se está trabajando para ampliar la línea de préstamos ICF Ecoverda del Institut Català de Finances (ICF) para "estimular la movilidad eléctrica en las flotas de vehículos comerciales para autónomos y empresas".

También ha destacado la activación de un paquete de ayudas de 5 millones de euros a través de Acció para proyectos de innovación en los procesos productivos y la creación de un servicio público de recarga de vehículos eléctricos para simplificar y agilizar los trámites para instalar puntos de carga.