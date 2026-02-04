La matriz de Kraken registró ingresos de 2.200 millones de dólares en 2025 (+33%)

Archivo - Logo de Kraken. - KRAKEN - Archivo

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Payward, la empresa matriz de la plataforma de criptomonedas Kraken, ha cerrado el ejercicio 2025 con unos ingresos ajustados de 2.200 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 33%, y un volumen total de las transacciones en la plataforma que alcanzó 2 billones de dólares, otro 34% más.

Los ingresos de la empresa procedieron en un 47% del 'trading' y en otro 53% a partir del los activos y otros ingresos del negocio, ha explicado la compañía este miércoles en un comunicado.

El Ebitda ajustado de la compañía, por su parte, se situó en 531 millones de dólares, un 26% más que el año anterior, mientras que los activos de la plataforma aumentaron hasta 48.200 millones de dólares, un 11% más en términos interanuales.

Sólo en el cuarto trimestre, "y a pesar de la debilidad general del sector", ha valorado Kraken en el comunicado, la compañía generó 625 millones de dólares en ingresos ajustados y el Ebitda ajustado se situó en 84 millones.

Además de la plataforma de criptomonedas, el negocio de Payward impulsa también NinjaTrader, una plataforma líder de futuros para inversores minoristas; CF Benchmarks, un proveedor global de índices y datos de referencia; Breakout, una plataforma de cripto para 'trading' propietario y evaluación y xStocks, una plataforma global de acciones tokenizadas.