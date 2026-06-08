Matthew Tree narra cómo redescubre a su padre a través de sus diarios personales en 'Gairebé tot'

El escritor Matthew Tree antes del encuentro con periodistas este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Matthew Tree ha narrado cómo descubre "quién era realmente" su padre en su libro 'Gairebé tot' (Columna), después de encontrar sus diarios personales de cuando era joven: "Tenía la sensación de que estaba entrando en una especie de conversación con mi padre".

En un encuentro con periodistas este lunes en Barcelona, explica que su padre era a veces muy afectuoso pero que otras era capaz de insultar y humillar a la gente que quería: "Hoy en día se llamaría abuso verbal, este concepto no existía".

Mientras vaciaba el piso de sus padres en Londres (Reino Unido), Tree encuentra los diarios personales de su padre, escritos entre 1943 (cuando tenía 17 años) hasta 1954, y explica cómo en ellos descubre al padre que no pudo conocer "nunca".

"ESTABA DESCUBRIENDO QUIÉN ERA REALMENTE"

Asegura que se llevó estos diarios con él a Catalunya, así como las tres novelas que su padre publicó en vida, y que en ellos describe el contexto del momento, como las bombas de la Segunda Guerra Mundial, y detalles de su vida privada, como su "masturbación compulsiva y las relaciones que tenía con otras chicas".

"En lugar de sentirme como afligido, sentía que finalmente estaba descubriendo quién era realmente mi padre. Su religiosidad absolutante fanática dentro del anglicanismo, el hecho de que era objetor de conciencia al final de la Segunda Guerra Mundial o que era totalmente antirracista en una época, a principios de los años 50, cuando llegaba la primera inmigración africocaribeña a Inglaterra y había mucho racismo", dice.

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

Tree detalla que descubrió que su padre era un hombre que se entristecía mucho y que, en parte, fue por la muerte de su propio padre (el abuelo del autor), que falleció con 48 años por alcoholismo y que a su padre esto le afectó mucho: "No me di cuenta hasta qué punto le había afectado esto a lo largo de toda su vida".

Dice que se dio cuenta de que su padre era una persona muy frustrada, que había trabajos que no le gustaban (ya que era objetor de conciencia y, según explica, a estas personas les daban los trabajos peor remunerados).

También reconoce que su padre, sobre todo en la adolescencia, le causó problemas psicológicos: "Si una persona, sobre todo si es tu padre, te dice con 15 años que eres una buena persona pero que dentro de ti tenías un pedazo de mierda, estas cosas afectan a tu autoestima".

DESCUBRIR COSAS SOBRE UNO MISMO

"El problema era saber quién era. Y sabiendo quién era, sí que me ha dado una sensación de paz psicológica, mental y emotiva, incluso", y que quiere pensar que el lector también tendrá la sensación de estar descubriendo cosas sobre su propia vida familiar o sobre sí mismo.

Además, señala que puede llegar a entender ciertos comportamientos tras darse cuenta de que su padre era un hombre realmente muy triste: "Puedes entender incluso que una persona te insulte y te humille una vez sabes hasta qué punto estaba frustrado y triste en su propia vida. Si yo hubiera estado como él, con la misma vida, no sé cómo habría tratado a mis hijos. Pero he tenido una vida completamente diferente y trato a mis hijos de forma diferente".

Preguntado por su madre, afirma que era completamente diferente a su padre, que era una muy buena persona en general, pero que cuando falleció sintió una mezcla de dolor y también mucha rabia: "No entendía por qué la rabia. Y mi psicólogo me dijo 'seguramente es porque crees que no te protegió lo suficiente tu padre'".

CATALÁN

Por otro lado, Tree reivindica la fluidez y libertad de la lengua, ya que cree que con el inglés británico se puede "adivinar perfectamente de qué clase social es el autor o la voz del narrador", algo que dice que no ocurre con el inglés estadounidense.

Sobre el catalán, asegura que él nunca ha tomado ninguna clase, que es autodidacta, que empezó a escribir en catalán cuando Antoni Clapés le dio su "primera oportunidad" de poder hacerlo y recuerda que durante 10 años abandonó el inglés y solo escribía en lengua catalana, aunque indica que su padre no llegó a ver nunca ningún libro suyo en catalán.