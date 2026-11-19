La presidenta de Center for Civil Liberties, CCL (Premio Nobel de la Paz 2022) recibe en Barcelona el II Premi Internacional Diari Ara durante un acto en el Palau de la Música Catalana - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Center for Civil Liberties, CCL (Premio Nobel de la Paz 2022), la ucraniana Oleksandra Matviichuc, ha afirmado que las personas no pueden emprender acciones comunes sin una visión compartida de la realidad: "Todos debemos defender la verdad".

Ha recibido este jueves en Barcelona el II Premi Internacional Diari Ara durante un acto en el Palau de la Música Catalana con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

"¿Cómo podemos proteger nuestra libertad y nuestra democracia?" sin emprender acciones comunes, ha preguntado la abogada especializada en derechos humanos.

Ha explicado que la guerra no tiene solo una dimensión militar, sino también informativa, así que es "una batalla por la verdad. Es una batalla por los corazones y las mentes de las personas".

"Todavía tenemos esperanza", ha añadido la dirigente de la organización sin ánimo de lucro CCL (entidad que ganó el Nobel junto a la asociación rusa Memorial, disuelta en Rusia en 2021).

"Solo tenemos que definir adecuadamente el término esperanza. Porque la esperanza no es la confianza en que todo saldrá bien", ha dicho.

Ha advertido de que "es, más bien, la profunda comprensión de que todos nuestros esfuerzos tienen un enorme significado".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que la paz acabará llegando a Ucrania y que "Catalunya estará con Ucrania hasta que eso se haga realidad".

Ha dicho que la desinformación es uno de los grandes enemigos actuales de la democracia, frente a lo cual están los periodistas, a los que ha definido como profesionales "con sentido ético".

COLLBONI CONTRA EL "ALGORITMO DE ODIO"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido un periodismo veraz y valiente, para ser más libres, más críticos y enfrentarse al "algoritmo de odio y miedo".

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha advertido de que muchos ciudadanos deciden no informarse, algunos como protección ante el alud de datos y otros por desentenderse.

16 AÑOS DEL ARA

También se han entregado los otros premios anuales: el 'Carles Capdevila' del diario Ara a la educación en salud, al Casal dels Infants del Raval; el 'Tatiana Sisquella' a la contribución social, a la cooperativa l'Olivera, y el 'Ignasi Pujol' a la emprendiduría, a Qilimanjaro Quantum Tech.

La directora del Ara, Esther Vera, ha celebrado los 16 años del diario afirmando que las nuevas tecnologías no han resultado ser sinónimo de veracidad, pero que eso da la "oportunidad extraordinaria" de seguir teniendo a periodistas que investigan.

Por eso ha defendido seguir haciendo buenas preguntas, aunque a lavez hay que afrontar el futuro económico de la profesión ante la IA, para que no sustituya al periodismo como canal de información.

Ha marcado los objetivos de rigor, cercanía al lector, buen uso de la IA, defensa de la propiedad intelectual y del valor de la información, y defender el periodismo como "infraestructura democrática".

El presidente del diario, Ferran Rodés, ha asegurado "la determinación de ir más lejos" en el diario; ha agradecido el apoyo de periodistas, suscriptores, anunciantes, Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de Barcelona; ha defendido valorar el precio que cuesta un diario para informar cada día, y ha defendido una Europa sin ultraderecha intolerante y antieuropea, ha dicho.