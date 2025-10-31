El médico de Pujol ve "más que razonable" que se valore su estado de salud para afrontar el juicio

Archivo - El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a su llegada a la izada de la senyera en el Parlament, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

El médico personal del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha asegurado que es "más que razonable" que se valore su estado de salud para valorar si es apto para afrontar el juicio previsto para el próximo 24 de noviembre.

Lo ha dicho en una entrevista de 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press este viernes, después de que 'El País' haya publicado que la defensa del expresidente ha solicitado a la Audiencia Nacional valorar su estado de salud y que declare por videoconferencia.

La Audiencia Nacional ha ordenado a la Clínica Médico Forense de este alto tribunal que practique un reconocimiento al expresidente, de 95 años, con la finalidad de determinar si está en condiciones de asistir a la vista, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.