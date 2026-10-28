Médicos guardan un minuto de silencio por el accidente de Toledo en su manifestación en Barcelona

Huelga de médicos en Barcelona este miércoles - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 350 médicos que se manifiestan este miércoles por la mañana en Barcelona han guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.

Tras conocer la noticia mientras avanzaban por la avenida Diagonal, los facultativos han silenciado sus consignas y pitidos para honrar a los fallecidos, que son al menos 10, según la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla.

La manifestación se enmarca en el primer día de huelga indefinida de médicos en Catalunya, convocada por Metges de Catalunya (MC), y está previsto que termine hacia las 11.30 horas frente a la sede de la Conselleria de Salud.