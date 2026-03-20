Los médicos reclaman en Barcelona un convenio propio en el segundo día de huelga

Médicos durante una manifestación en Barcelona, a 20 de marzo de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.000 médicos se manifiestan este viernes en Barcelona durante el segundo día de huelga convocada por Metges de Catalunya (MC) y han reclamado un convenio propio y sentarse a negociar con el Govern.

La manifestación ha comenzado frente al Hospital del Mar hacia las 10.30 horas y, hacia las 13.30 horas, ha confluido con la de docentes en el Parc de la Ciutadella.

Es el segundo día de huelga convocada para esta semana, en la línea de las movilizaciones de los últimos meses para reclamar un covenio propio, el fin de las guardias de 24 horas, el reajuste de las jornadas laborales de los médicos respecto al resto de profesiones sanitarias y la limitación de las agendas asistenciales, entre otros.

XAVIER LLEONART

El secretario general del sindicato convocante Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, ha asegurado que el Govern y la Conselleria se siguen negando a negociar: "Así no lo resolveremos. Y el sistema sanitario terminará colapsado como Rodalies", ha apuntado.

Lleonart ha cargado contra las patronales sanitarias y los sindicatos del ámbito de negociación, donde entiende que los médicos están infrarrepresentados, ya que considera que firman convenios colectivos que ayudan "a que la patronal esclavice los médicos".

"Esto es una guerra abierta, una guerra por la supervivencia del sistema sanitario de Catalunya y una guerra que los médicos y médicas vamos a ganar", ha asegurado.

LA MANIFESTACIÓN

La manifestación ha comenzado hacia las 10.30 horas frente al Hospital del Mar, del que fue gerente la actual consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané.

Ahí, la delegada sindical de MC en el Hospital del Mar, Núria Cañete, ha asegurado que Pané "conoce perfectamente la realidad de los pasillos", pero que no ha mostrado nunca interés real para solucionarla.

Ha dicho que también conoce "las dificultades que arrastra el sistema", como las listas de espera, el envejecimiento y la complejidad social existente, así como las tensiones presupuestarias que se agravan, precisamente, por la falta de presupuestos.

Los médicos han proseguido por la Ronda Litoral hacia la plaza dels Voluntaris Olímpics, donde se han sentado y han hecho un minuto de silencio "por la sanidad pública, que se muere".

A lo largo de la protesta se han podido leer carteles como 'Conveni mèdic ja!', 'Menys corbates i més bates', 'Tanta espera ens desespera' y 'Metges explotats, pacients maltractats'.

Se han oído cánticos como 'Sense metges no hi ha sanitat' --ídem para odontólogos, psicólogos y farmacéuticos--; 'Pané no fa res, Pané al carrer'; 'Boti, boti, boti, Pané qui no boti' y 'Pané, ¿pa qué? Pané, pa ná'.

La manifestación ha continuado por la calle Marina, el paseo Pujades y el paseo Picasso hasta llegar hacia las 13.15 al Parc de la Ciutadella y el Parlament, juntándose entonces con la protesta de la huelga de docentes.