BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Los docentes que han entrado este jueves en el Palau de la Generalitat para reclamar más recursos han comenzado a salir uno a uno tras ser identificados por los Mossos d'Esquadra, según fuentes sindicales.

Un centenar de personas se ha concentrado a las puertas del Palau, en apoyo al medio centenar que ha entrado en el edificio, y recibe con aplausos a los docentes a su salida.

Enmarcada en la jornada de huelga convocada por Ustec·Stes, CGT, Intersindical y COS, han entrado con la finalidad de entregar una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para desencallar el conflicto entre el Departamento de Educación y los docentes ante la "inacción" de la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó.