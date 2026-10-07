Mejora la previsión por las lluvias en Catalunya aunque Protecció Civil mantiene el plan Inuncat

Vecinos limpian el barro acumulado en las calles y casas a causa de las lluvias torrenciales, a 4 de octubre de 2026, en Montornès del Vallès, Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado la tarde de este miércoles los mapas de peligro por intensidad de lluvia para el jueves e indican que la situación meteorológica mejorará respecto a la de los últimos días, mientras que Protecció Civil mantiene en emergencia el plan Inuncat.

Los mapas indican que la noche de este miércoles no se prevén precipitaciones destacadas y que la mañana del jueves se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas del litoral de Barcelona y Girona y de cara al mediodía en el prelitoral, informa en un comunicado.

Ha apuntado que las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta y que también habrá avisos de fuerte oleaje en el Empordà (Girona) y de viento en los dos extremos de Catalunya.

850 LLAMADAS AL 112

El Govern ha explicado que a lo largo del día el personal de Protecció Civil ha dado apoyo a los municipios más afectados, "especialmente en Granollers y Vilanova del Vallès (Barcelona)".

Por otra parte, ha detallado que el teléfono de emregencias 112 recibió desde el mediodía de este martes y hasta las 19 horas de este miércoles 850 llamadas.

Ha añadido que los Bombers y los Mossos están trabajando en la recuperación de un cuerpo en el interior de un coche en una riera del Vendrell (Tarragona), a la vez que investigan si la persona constaba como desaparecida.