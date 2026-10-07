Mejora la previsión por las lluvias en Catalunya aunque Protecció Civil mantiene el plan Inuncat

El 112 recibe desde el martes al mediodía 850 llamadas

Vecinos limpian el barro acumulado en las calles y casas a causa de las lluvias torrenciales, a 4 de octubre de 2026, en Montornès del Vallès, Barcelona
Vecinos limpian el barro acumulado en las calles y casas a causa de las lluvias torrenciales, a 4 de octubre de 2026, en Montornès del Vallès, Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press
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Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 22:36
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BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado la tarde de este miércoles los mapas de peligro por intensidad de lluvia para el jueves e indican que la situación meteorológica mejorará respecto a la de los últimos días, mientras que Protecció Civil mantiene en emergencia el plan Inuncat.

Los mapas indican que la noche de este miércoles no se prevén precipitaciones destacadas y que la mañana del jueves se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas del litoral de Barcelona y Girona y de cara al mediodía en el prelitoral, informa en un comunicado.

Ha apuntado que las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta y que también habrá avisos de fuerte oleaje en el Empordà (Girona) y de viento en los dos extremos de Catalunya.

850 LLAMADAS AL 112

El Govern ha explicado que a lo largo del día el personal de Protecció Civil ha dado apoyo a los municipios más afectados, "especialmente en Granollers y Vilanova del Vallès (Barcelona)".

Por otra parte, ha detallado que el teléfono de emregencias 112 recibió desde el mediodía de este martes y hasta las 19 horas de este miércoles 850 llamadas.

Ha añadido que los Bombers y los Mossos están trabajando en la recuperación de un cuerpo en el interior de un coche en una riera del Vendrell (Tarragona), a la vez que investigan si la persona constaba como desaparecida.

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