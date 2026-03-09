De Mello (Bondalti) asegura que accionistas institucionales de Ercros acudirán a la OPA

Archivo - El presidente de Bondalti, Joao de Mello - BONDALTI - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bondalti, João de Mello, ha asegurado que algunos accionistas institucionales de Ercros han dicho que acudirán a la oferta pública de adquisición (OPA) que la empresa lusa ha lanzado sobre la catalana, en una entrevista a Europa Press este lunes.

Ha explicado que los "institucionales en este tipo de operaciones venden" para defender el patrimonio de los inversores de sus fondos.

De Mello ha asegurado que es optimista con el fin de la operación, cuyo plazo de aceptación termina el próximo viernes, y ha señalado que si la OPA fracasa, el precio de las acciones de Ercros puede bajar hasta un 30%.

"Si yo fuera accionista de Ercros y, con el precio que estamos pagando de 3,505 euros por acción, yo vendería", ha explicado el dirigente, que ha recordado que cuando la italiana Esseco desistió de su propia OPA, las acciones perdieron valor.

Ha añadido que la guerra en Oriente Medio puede "presionar aún más" a las cuentas de Ercros --que perdió 53,6 millones en 2025--, por lo que ha definido la oferta actual de muy buena.

PRECIO DE LA OPA

De Mello ha explicado que, desde el inicio de la OPA, su oferta solo ha disminuido por la distribución de dividendos de Ercros, y ha recordado que, en aquel momento, la compañía catalana tenía beneficios.

"Dos años después ha presentado 53 millones de euros de resultados negativos. Entonces, ¿cómo subir el precio? Tenemos que bajar el precio. Deberíamos bajar el precio, solo que no podemos", ha dicho.

COMPETIR

De Mello ha defendido que la empresa resultante de la fusión tendría dimensión europea y podría competir con el resto de actores del mercado.

Ha explicado que la situación actual es "muy mala", pero que la unión de ambas empresas permite multiplicar el resultado de la suma.

Entre las sinergias que ha señalado que puede haber están la logística, el precio de la energía o el precio de las materias primas.