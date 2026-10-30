La Memoria 2025 del Puerto de Barcelona destaca su crecimiento y transformación sostenible

Archivo - Vista aérea del Puerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha publicado la Memoria 2025, un documento que "refleja un año de crecimiento, inversión y transformación sostenible", informa en un comunicado este viernes.

El documento recoge los principales hitos del pasado ejercicio, que ha dicho que estuvo marcado por el impulso de la transición energética, el desarrollo de nuevas infraestructuras estratégicas y la consolidación de su papel como motor económico y logístico.

El enclave ha explicado que 2025 ha reafirmado su posición "líder" en España en valor de comercio exterior, con mercancías por valor de 111.700 millones de euros, así como un tráfico total de 69,5 millones de toneladas y 3,7 millones de TEU en contenedores, informa en un comunicado este viernes.

Ha destacado que "la sostenibilidad es el eje vertebrador" del documento, que se estructura alrededor de la creación de valor económico, social y ambiental.

El Puerto ha recordado que cerró el ejercicio con un beneficio neto de 59 millones, una cifra de negocio de 206,3 millones y un flujo de caja de negocio de 113,8 millones, así como inversiones por valor de 84,4 millones.