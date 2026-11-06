El Memorial Democràtic acerca la lucha por la democracia de 1976 a un centenar de alumnos catalanes

El conseller Ramon Espadaler durante el evento - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de alumnos de primaria y secundaria de Catalunya han participado este viernes en el acto '50 años de las luchas democráticas de 1976. Recordar el pasado para construir un mundo mejor', impulsado por el Memorial Democràtic de la Generalitat en el Born-Museu d'Historia de Barcelona, con la colaboración de la Conselleria de Educación.

El objetivo es acercar a las nuevas generaciones la memoria de las movilizaciones ciudadanas que contribuyeron, durante los últimos años del franquismo, a conquistar las libertades democráticas y a recuperar el autogobierno de Catalunya, informa la Conselleria de Justicia en un comunicado.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha destacado los logros conseguidos: "La democracia y los derechos y libertades de las que disfrutamos hoy no son conquistas que podamos dar por descontadas", sino el resultado de la lucha y el compromiso de muchas personas en unas circunstancias muy difíciles.

También ha señalado la importancia de dar a conocer esta historia para que los jóvenes entiendan el valor de la democracia y asuman el compromiso de preservarla: "Pueden parecer normales muchas de las cosas que vivimos, pero hace 50 años no lo eran y, para que podamos vivir con normalidad hoy, muchos tuvieron que luchar".

La directora general de Currículum y Desarrollo Profesional, Sònia Fernández, ha destacado la importancia de incorporar la memoria democrática en el aprendizaje: "Hace 50 años, la libertad la ganaron personas corrientes, con miedo pero juntas, pensando en generaciones que aún no habían nacido. La memoria democrática nos recuerda que la democracia no se hereda, se aprende y se practica cada día, y la escuela es donde empieza".