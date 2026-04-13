Mendoza: Barcelona es "mezcla perfecta de ciudad civilizada y ordenada y canalla y tercermundista"

El escritor Eduardo Mendoza presenta la novela ‘La intriga del funeral inconveniente’, a 13 de abril de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Eduardo Mendoza regresa al humor con la novela 'La intriga del funeral conveniente' (Seix Barral), en la que vuelve a contar una década después con el detective sin nombre y a situarla en la capital catalana, ciudad que ha definido como "una mezcla perfecta de ciudad civilizada y ordenada y canalla y tercermundista" que la hace atrayente.

En rueda de prensa y preguntado por cómo ha evolucionado la ciudad desde sus primeras novelas, el escritor ha afirmado que su opinión sobre Barcelona es "más positiva" que la de sus propios residentes, quizás porque haya pasado temporadas de su vida fuera de ella.

Mendoza (Barcelona, 1943) ha afirmado que la imagen de Barcelona fuera es "excelente, inmejorable", tanto que le sorprende, pero que se acaba entendiendo porque comparativamente con otras grandes ciudades tienen los mismos problemas, pero tienen ventajas que el resto no tiene.

"Es una mezcla perfecta de ciudad civilizada y ordenada y canalla y tercermundista. Unas son una cosa o la otra. Barcelona es una mezcla", ha dicho Mendoza, que cree que la ciudad ha mejorado pero que también podría morir de éxito ya que busca, como en las novelas, la complicidad y vender.

En esa Barcelona sucede 'La intriga del funeral inconveniente', en la que la crónica de un funeral insignificante en un diario ocasiona el despido del periodista novato, Ramoncito Valenzuela, y una reacción en cadena que desemboca en la investidura de una trama financiera de alto nivel y en una conspiración de consecuencias.

EL HUMOR

Mendoza ha asegurado que lo está pasando muy bien con las últimas dos novelas que ha escrito --'Tres enigmas para la Organización' y 'La intriga del funeral inconveniente'--, tras anunciar que se iba a retirar de escribir más novelas, y que lo hace sin tener ninguna obligación.

Ha afirmado que, aunque hacerse mayor no tiene ningún interés, al contrario que la gente que se hace "más cascarrabias", él está cada vez más contento.

Sobre la inclusión del humor en sus novelas, ha dicho que forma parte de él mismo y que se lo toma "muy en serio", y ha defendido que en la literatura del humor hay que tener en cuenta al lector y trabajar la escritura.

Mendoza ha subrayado que le ha sorprendido que hayan pasado 10 años desde la anterior novela del detective sin nombre, 'El secreto de la modelo extraviada', y que como se lo pasa tan bien escribiendo sobre este personajes ha vuelto a hacer "una salida" con él.

Ha explicado que es una suerte de 'alter ego' suyo con el que se siente identificado, y ha añadido que la novela negra supone que el lector se debe dejar engañar en un juego: "El buen lector de novelas de intriga no adivina el asesino, el mal lector sí lo adivina porque no entra en el juego".

En esta ocasión introduce la figura de un periodista, y ha dicho tener un "gran respeto y admiración" por la profesión que ve necesario para que la sociedad pueda formarse ideas de lo que sucede en el mundo.

"MOMENTO PARTICULARMENTE MALO"

Preguntado por el contexto mundial actual, ha dicho que el humor y la literatura no sabe si sirven de mucho, y ha afirmado que en la actualidad se está pasando "un momento particularmente malo, no porque haya más peligro sino porque hay una gente en el poder que no inspira mucha confianza".

Ha afirmado que los líderes políticos mundiales no son atractivos para construir personajes porque no los entiende y los suyos son de una escala más cercana y comprensible: "No se mueven por estos mecanismos de destruir una civilización. No lo entiendo. No sé que quiere decir. No sé qué mecanismo puede llevar a una persona a decir eso", ha subrayado.

Mendoza ha dicho que en este momento no está escribiendo un cuento o una novela en concreto, pero que cada día escribe: "Si no escribo, no sé qué hacer", ha señalado.