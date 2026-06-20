Menor reivindica la campaña del 28J, que muestra una Catalunya "referente" en derechos LGTBI+

Archivo - La consellera de Igualdad y Feminismo Eva Menor en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha reivindicado la campaña del 28J, Día Internacional del Orgullo y de la Liberación LGTBI+, que este año muestra a Catalunya como "referente" internacional en la defensa de los derechos LGTBI+.

En declaraciones a Europa Press, Menor ha explicado que la campaña destaca de dónde se viene "para poner en valor todo el movimiento activista del pasado, que luchó incluso en momentos muy complicados, dejándose su piel y la vida, para construir un mundo mejor".

"Personas, movimientos asociativos, que convirtieron sus reivindicaciones en derechos, también gracias a que se sumó a sus reivindicaciones el compromiso institucional, convirtiendo a Catalunya en un país muy pionero y referente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI", añade.

Con el lema 'Orgull d'orgull', la campaña, liderada por la Conselleria de Igualdad y Feminismo en colaboración con el de Unión Europea y Acción Exterior, incorpora una mirada internacional que pone en valor la defensa de Catalunya de los derechos y libertades de las personas LGTBI+, así como la proyección del modelo catalán de garantía de derechos y contra las discriminaciones.

Menor alerta que "este orgullo no quiere ser conformista" y ha aprovechado para recordar que los derechos conquistados no son para siempre, que hay derechos que se daban por sentados pero que actualmente están en peligro, dice, y que hay que continuar luchando para ampliar la defensa de los derechos humanos.

"ORGULLO DE ORGULLO"

Algunos de los "hitos" de Catalunya son la primera movilización del orgullo LGTBI en Barcelona el 26 de junio de 1977, convocada por el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC); en 1998 fue pionera en el reconocimiento de las parejas de hecho del mismo sexo y en 2005 se garantizó el derecho de adopción para estas parejas.

En 2014 Catalunya aprobó la ley de defensa de los derechos de las personas LGTBI y para combatir la LGTBIfobia, la primera en España y que se actualizó el año pasado con la ley 13/2025; y también destaca que a partir de la ley de 2014 se desplegó la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGTBI (SAI), que cuenta con 114 puntos repartidos por toda Catalunya.

Ante esto, el Govern quiere reivindicar este año el "orgullo de orgullo", es decir, de todos los derechos de las personas LGTBI+ alcanzados y de no desfallecer en su defensa.

Además, este 28J el Ejecutivo catalán reafirma su compromiso con la igualdad y la libertad de todas las personas, y apuesta por continuar trabajando en políticas públicas que protejan y "hagan avanzar los derechos conquistados fruto de las luchas colectivas".

ESPOT

El espot de la campaña reivindica este mensaje con una puesta en escena animada, con la que se puede hacer un recorrido por diferentes momentos de orgullo LGTBI+, incluyendo una imagen con referentes del colectivo, y la campaña también incluye 3 gráficos con imágenes.

Además de la campaña institucional, se llevarán a cabo actos en todas las veguerías de Catalunya en colaboración con entidades y administraciones locales, y se celebrarán desde mesas redondas hasta actuaciones musicales y de humor y proyecciones audiovisuales.

La campaña también se distribuirá en formato digital a través de las delegaciones del Govern en el extranjero, con previsión de que llegue a unos 60 países.