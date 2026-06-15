Menor reivindica las políticas LGBTI+ "frente a los discursos de odio" por los actos del 28J

Foto de archivo - Una mujer con la bandera LGTBI+ - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha reivindicado que las políticas LGBTI+ "son más necesarias que nunca para responder con firmeza y compromiso institucional a los discursos de odio de la extrema derecha que cuestionan derechos que parecían consolidados", en el pleno del Consell Nacional LGBTI+ este lunes, por el Día Internacional por la Liberación LGBTI+, 28J.

Menor ha subrayado el deber de "denunciar la situación actual, pero también de construir un discurso cada vez más esperanzador", informa la Conselleria de Igualdad y Feminismo en un comunicado.

"Quieren callarnos y que tengamos miedo, pero tenemos que explicar que no daremos ni un paso atrás", añade Menor.

La consellera ha concluido recordando la trayectoria del colectivo, afirmando que ya se han superado momentos muy duros: "Lo hemos hecho antes y lo continuaremos haciendo ahora".

La jornada del 28 de junio de este año es la "primera" que se celebra tras la entrada en vigor de la nueva Ley 13/2025 de los derechos de las personas LGBTI y la erradicación de la LGBTIfobia.

El Consell Nacional LGTBI+ también ha aprobado el manifiesto con motivo de la cita del 28J, en el cual se reivindica que "el Orgullo no es solo celebración, sino que es memoria, resistencia y futuro".