Los 2 menores detenidos por el presunto homicidio de Manresa (Barcelona) estaban en libertad vigilada

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos menores de 15 y 16 años detenidos por el presunto homicidio de un hombre de 45 en Manresa (Barcelona) estaban en seguimiento con una medida de libertad vigilada por delitos anteriores al homicidio, según confirman fuentes de Fiscalía a Europa Press y ha avanzado 'El País'.

La sección de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó este miércoles el internamiento en régimen cerrado y tratamiento terapéutico para uno de ellos, después de que los Mossos d'Esquadra confirmaran su detención el martes.

Los hechos sucedieron la madrugada del martes sobre las 5.10 horas en una calle de Manresa cuando un hombre llamó al 112 alertando de que había una persona herida por arma blanca en la calle.