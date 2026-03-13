7 menores y otro de 18 años detenidos en Manresa (Barcelona) por atacar a personas en una mezquita

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 11 de marzo a un joven de 18 años y a otros siete menores, miembros de la comunidad marroquí, por presuntamente agredir y atacar a personas que rezaban en una mezquita de Manresa (Barcelona), informan en un comunicado este viernes.

Entre el 19 y 24 de febrero, coincidiendo con la celebración del Ramadán, se produjeron diversos incidentes en el entorno de la mezquita, tanto en el exterior como en el interior, cuando diversos jóvenes accedieron dentro del templo, increparon y agredieron a personas que estaban en su interior.

Una vez finalizada la oración, algunas de las víctimas les recriminaron los hechos, lo que provocó nuevos altercados, y uno de los fieles fue agredido al volver a casa.

Por ello, los mossos reforzaron la presencia policial en las franjas horarias con más afluencia, ya que en más de una ocasión, los jóvenes lanzaron piedras y objetos a los indicativos policiales que se encontraban en el entorno.

Finalmente, gracias a las gestiones policiales, el 11 de marzo pudieron localizar y detener a ocho de los presuntos autores, de los cuales los menores ya han pasado a disposición de Fiscalía de Menores, mientras que el de 18 años será puesto a disposición del juez en las próximas horas.