Menos trenes en la R2 sur por obras en el túnel del Garraf (Barcelona) a partir del 16 de marzo

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, Adif y Renfe han presentado el plan alternativo de transporte previsto durante las obras en el túnel del Garraf (Barcelona), que empezarán el próximo lunes y que provocarán una reducción en el paso de trenes por esta línea, informa Renfe en un comunicado este lunes.

Renfe ha explicado que la propuesta se ha ampliado y ajustado tras las reuniones mantenidas con entidades locales y plataformas del territorio.

Los trabajos se realizarán durante tres meses y comportarán que se deba circular en vía única entre Sitges y Garraf (Barcelona), y se actuará en un túnel, dos viaductos y un paso inferior.

En concreto, entre Barcelona y El Prat de Llobregat (Barcelona) circularán 8 trenes por hora y sentido; entre Barcelona y Castelldefels (Barcelona), 6 trenes; entre Barcelona y Garraf, 4 trenes, y entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders (Tarragona), 2 trenes dobles.

Además, en los días laborables, dos trenes de entrada en Barcelona por la mañana y dos de salida por la tarde efectuarán el recorrido desviado por Vilafranca del Penedès (Barcelona), lo que incrementará en 40 minutos el tiempo total de viaje.

BUSES

Renfe ha establecido un servicio especial de buses entre Sant Vicenç y El Prat para los servicios de los trenes Regionals Sud.

Además, se reforzarán varias líneas de transportes por carretera que unen Barcelona y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con varias localidades afectadas, a las que se sumarán 14.400 plazas respecto a la oferta habitual.

También se creará un nuevo servicio de bus con dos expediciones por sentido en las horas punta de la mañana y la tarde que unirá Barcelona con Altafulla y Torredembarra (Tarragona).